"Hotel der Schlaflosen" von Ralf Rothmann

"Fear is a man's best friend" lautet sein Motto. So geht es denn auch in diesen Erzählungen um Menschen in bedrohlichen Ausnahmesituationen, wie etwa Häftlinge oder Sterbende. Sie durchleben existentielle Angst, aber immer schwingen in diesen Erzählungen Würde, Hoffnung und Schönheit mit.