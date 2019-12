Buchzeit im Winter 2019

Quelle: Aufbau-Verlag

Little No Horse ist der Name eines Reservates in North Dakota. Über viele Jahrzehnte hat Father Damien Modeste hier den Stamm der Ojibwe betreut. Nun, am Ende seines Lebens, fürchtet er, sein großes Lebensgeheimnis könne gelüftet werden: Er ist in Wahrheit eine Frau. „Die Wunder von Little No Horse“ gilt als ein Meisterwerk der Erzählerin Louise Erdrich.