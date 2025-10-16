Hauptnavigation

Buchzeit von den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig

Katrin Schumacher diskutiert mit den Literaturexpert*innen Sandra Kegel, Kais Harrabi und Kai Sina über aktuelle Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. Dazu gibt es persönliche Leseempfehlungen.

Buchzeit

Zwei Mal im Jahr ist Buchzeit! Zur Frankfurter und Leipziger Buchmesse präsentiert die Sendung jede Menge neuen Lesestoff.

Das Foto zeigt das Team der Sendung „Buchzeit“ auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Vier Personen stehen nebeneinander vor einem pink-roten Hintergrund mit weißem Schriftzug, in dem das Wort „BUCHZEIT“ deutlich zu erkennen ist. Zwei der Personen tragen Brillen. Die Kleidung reicht von leger bis semi-formell. Alle blicken direkt in die Kamera.
Das neue Buchzeit-Team: Sandra Kegel, Kais Harrabi, Kai Sina, Katrin Schumacher
Quelle: ZDF/Maximilian von Lachner

Aktuelle Romane, filmische Buchporträts, lebendige Gespräche und ganz persönliche Leseempfehlungen. Ein unterhaltsamer und meinungsstarker Literaturtalk, der Lust aufs Lesen macht – und zum Weiterdenken anregt.

