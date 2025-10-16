Kultur
Buchzeit von den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig
Katrin Schumacher diskutiert mit den Literaturexpert*innen Sandra Kegel, Kais Harrabi und Kai Sina über aktuelle Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. Dazu gibt es persönliche Leseempfehlungen.
Zwei Mal im Jahr ist Buchzeit! Zur Frankfurter und Leipziger Buchmesse präsentiert die Sendung jede Menge neuen Lesestoff.
Aktuelle Romane, filmische Buchporträts, lebendige Gespräche und ganz persönliche Leseempfehlungen. Ein unterhaltsamer und meinungsstarker Literaturtalk, der Lust aufs Lesen macht – und zum Weiterdenken anregt.