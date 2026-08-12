Quelle: Hoffmann und Campe

Als seine Mutter stirbt, wird der fünfjährige Mikita von ihrem Bruder adoptiert. Bei Slaw und dessen Partner Lew genießt er eine glückliche Kindheit. Doch niemand darf wissen, dass die beiden ein homosexuelles Paar sind. Mit der Einschulung beginnt das Versteckspiel. Harte Vorurteile schlagen Mikita entgegen, machen ihn wütend und depressiv. Dann verliebt er sich selbst in einen Jungen. Die Lüge durfte in Russland nur mit der Altersbegrenzung 18+ erscheinen und ist das erste Buch des in Kasachstan geborenen Mikita Franko, das ins Deutsche übersetzt wurde.