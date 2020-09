Buchzeit im Sommer 2020

Quelle: Diogenes

Hitler und Mussolini zwingen die Bergbauern im Tiroler Vinschgau zur Entscheidung: Wer bleibt, wird Italiener. Wer das nicht will, muss seine Heimat verlassen. So werden erst die Familien auseinander gerissen. Dann rollen plötzlich Bagger an. Ein gigantischer Stausee soll entstehen. Am Ende, wird das Dorf der Menschen, ihr Zuhause seit Generationen, geflutet sein. Marco Balzano erzählt in seinem Roman "Ich bleibe hier" die wahre Geschichte des Dorfes Graun und des Reschensees, eine Geschichte von Macht und Ohnmacht.