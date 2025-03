Buchzeit von der Leipziger Buchmesse 2025

Buchcover "Vermissen auf japanisch" von Yukiko Tominaga

Quelle: Mare Verlag

Yukiko Tominaga ist in Japan geboren und aufgewachsen und lebt seit 2004 in den USA. In ihrem Debütroman "Vermissen auf Japanisch" erzählt sie von Kyoko, einer japanischen Einwanderin in den USA, die sich nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes als alleinerziehende Mutter in einer ihr fremden Kultur zurechtfinden muss. Während ihre Familie in Tokio keine Vokabel für das Wort "vermissen" kennt, ist es ihre jüdische Schwiegermutter, die ihr in ihrer Trauer und Wut beiseite steht.