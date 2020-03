Buchzeit im Frühjahr 2020

Quelle: Aufbau-Verlag

Als ihr engster Freund und Seelenverwandter stirbt, vererbt er ausgerechnet ihr seine dänische Riesendogge. Sie ist Literaturdozentin in New York und lebt in einem Mini-Apartment. Was soll sie anfangen mit dem 80 kg schweren Apollo? Sie kann sich kaum noch bewegen in ihrer Wohnung, in der Tierhaltung untersagt ist. Aber Apollo trauert mit ihr, auf eine tiefe, unergründliche Weise. Der Roman Der Freund von Sigrid Nunez wurde mit dem National Book Award ausgezeichnet.