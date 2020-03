Die bildschöne Ayoola ersticht einen Liebhaber nach dem anderen. Um sie vor Strafe zu schützen, beseitigt ihre Schwester Korede die Leichen mit ihr und putzt die Tatorte. Oyinkan Braithwaite erzählt von dem Leben junger Frauen in Nigeria, von Rollenfestlegung und Gewalterfahrungen und der ungeheuren Kraft von Frauen, all das zu überstehen. Der Roman „Meine Schwester, die Serienmörderin“ war nominiert für den Man Booker Prize 2019 und ist ein Bestseller in den USA.