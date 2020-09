Gina und Ludi, Sara und Jacques verbringen mit Freunden ihren Sommerurlaub an der ligurischen Küste. Unter der brennenden Sonne dehnen sich die Tage, nur im Wasser ist die Hitze erträglich. Träge Gespräche kreisen um die Unmöglichkeit der Liebe, und der tägliche Campari wird ebenso zum Ritual wie die Hoffnung auf Regen. In den drückenden, schlaflosen Nächten hebt sich das Begehren wie ein Luftzug, doch Sara sagt: "So was gibt's nicht. Hochzeitsnächte des Ehebruchs."