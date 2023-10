Buchzeit von der Frankfurter Buchmesse

Quelle: dtv

Hund 51 heißt der neue Roman von Laurent Gaudé, eine dystopische Zukunftsvision. GoldTex ist ein Konzern, der kaputte Länder aufkauft. So auch Griechenland, das wegen der Hitzeentwicklung fast nicht mehr bewohnbar ist. So gelangt der Grieche Zem Sparak in die Megastadt von Goldtex, die in Zonen aufgeteilt ist. Reiche leben dort geschützt unter einer Kuppel, Arme in Zone drei unter saurem Regen. Als Polizist ermittelt Sparak in Sachen Organhandel und Mord, und überschreitet dabei manche Grenze.