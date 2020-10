Kultur

"Die verschwindende Hälfte" von Brit Bennett

Erzählt wird die Geschichte zweier Schwestern. In den 50er Jahren im ländlichen und traditionellen Louisiana geboren, gehen sie gemeinsam als junge Frauen nach New Orleans. Dort trennen sich ihre Wege und die Schwestern entwickeln sich in völlig unterschiedliche Richtungen.

Datum: 18.01.2020