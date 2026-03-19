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Kultur

Live am 19. März 2026 von der Buchmesse Leipzig - Teil 1

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit Dana Grigorcea, Pascal Hugues, Dita Zipfel und Dimitré Dinev.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.03.2026

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Buchmesse
Das Programm am 19. März

10:00 Uhr Miriam Davoudvandi "Das können wir uns nicht leisten". Moderation: Katty Salié

10:20 Uhr Dana Grigorcea "Tanzende Frau, blauer Hahn". Moderation: Carsten Otte

10:40 Uhr Pascale Hugues "So voller Leben". Moderation: Tilla Fuchs

11:00 Uhr Birgit Birnbacher "Sie wollen uns erzählen". Moderation: Katharina Mild

11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps. Moderation: Denis Scheck

11:50 Uhr Lola Randl "Der lebende Beweis". Moderation: Anne-Dore Krohn

12:20 Uhr Dita Zipfel "Es ist hell und draußen dreht sich die Welt". Moderation: Vivian Perkovic

12:40 Uhr Österreichischer Buchpreisträgr 2025 Dimitré Dinev "Zeit der Mutigen". Moderation: Katja Gasser

13:15 Uhr Buchzeit-Aufzeichnung kein Livestream

14:30 Uhr Helene Bukowski "Wer möchte nicht im Leben bleiben". Moderation: Siham El-Maimouni

15:00 Uhr Cihan Acar "Casino Berlin". Moderation: Mona Ameziane

15:30 Uhr Preis der Literaturhäuser Lena Gorelik "Alle meine Mütter". Moderation: Tanja Graf; Laudatio: Miriam Zadoff

16:00 Uhr Pause

17:00 Uhr Matthias Quent "Keine Macht der Ohnmacht". Moderation: Jo Schück

17:20 Uhr Träger*innen der Preise der Leipziger Buchmesse. Moderation: Cécile Schortmann und Carsten Tesch

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