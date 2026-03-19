Kultur
Live am 19. März 2026 von der Buchmesse Leipzig - Teil 1
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit Dana Grigorcea, Pascal Hugues, Dita Zipfel und Dimitré Dinev.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.03.2026
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10:00 Uhr Miriam Davoudvandi "Das können wir uns nicht leisten". Moderation: Katty Salié
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10:20 Uhr Dana Grigorcea "Tanzende Frau, blauer Hahn". Moderation: Carsten Otte
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10:40 Uhr Pascale Hugues "So voller Leben". Moderation: Tilla Fuchs
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11:00 Uhr Birgit Birnbacher "Sie wollen uns erzählen". Moderation: Katharina Mild
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11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps. Moderation: Denis Scheck
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11:50 Uhr Lola Randl "Der lebende Beweis". Moderation: Anne-Dore Krohn
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12:20 Uhr Dita Zipfel "Es ist hell und draußen dreht sich die Welt". Moderation: Vivian Perkovic
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12:40 Uhr Österreichischer Buchpreisträgr 2025 Dimitré Dinev "Zeit der Mutigen". Moderation: Katja Gasser
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13:15 Uhr Buchzeit-Aufzeichnung kein Livestream
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14:30 Uhr Helene Bukowski "Wer möchte nicht im Leben bleiben". Moderation: Siham El-Maimouni
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15:00 Uhr Cihan Acar "Casino Berlin". Moderation: Mona Ameziane
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15:30 Uhr Preis der Literaturhäuser Lena Gorelik "Alle meine Mütter". Moderation: Tanja Graf; Laudatio: Miriam Zadoff
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16:00 Uhr Pause
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17:00 Uhr Matthias Quent "Keine Macht der Ohnmacht". Moderation: Jo Schück
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17:20 Uhr Träger*innen der Preise der Leipziger Buchmesse. Moderation: Cécile Schortmann und Carsten Tesch