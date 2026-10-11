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Kultur

Live am 11. Oktober 2026 von der Lesebühne

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Ahmad Mansour, Eva Menasse, Ingo Schulze, Paula Fürstenberg, Julia Malik.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 11.10.2026

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Buchmesse
Das Programm am 11. Oktober

11:00 Uhr Ahmad Mansour "Haltung ohne Hass". Moderation: Inga Kühn

11:30 Uhr Eva Menasse "Alleinruhelage". Moderation: Judith Heitkamp

10:50 Uhr Sarah Elena Müller "Unwucht". Moderation: Nina Mavis Brunner

11:10 Uhr Funk | Der Heated Rivalry-Effekt: Wie gehen gute BookTok-Verfilmungen? Mit Xenia Popescu und Lennart Schmitz

11:30 Uhr Martin Reinl und Julian Schlichting "Die Sesamstraße - Der Bildband". Moderation: Selma Üsük

11:50 Uhr Max Küng "Supertoskana". Moderation: Nina Mavis Brunner

12:10 Uhr Ingo Schulze "Das Wasser im August". Moderation: Thilo Jahn

12:40 Uhr Manuela Müller "Die Jugend malt wieder Hakenkreuze. Von der Radikalisierung einer Generation". Moderation: Peter Gerhardt

13:00 Uhr Funk | Vom funk-Gesicht zur Autorin mit Parshad Esmaeili und Maria Popov. Moderation: Emma Wiepking

13:30 Uhr Ilona Hartmann "Junk" und Sharon Dodua Otoo "So, in etwa, ist es geschehen". Moderation: Wiebke Porombka

14:10 Uhr Stefanie Stahl "Ich erklär das jetzt mal psychologisch". Moderation: Ariane Binder

14:30 Uhr SWR Demokratieforum: Paula Fürstenberg "Niewiedervereinigung", Reiner Haseloff und Benjamin Höhne. Moderation: Michel Friedman

15:30 Uhr Julia Malik "Ich will dich lebend" und Antonia Baum "Mein Leben als Frau". Moderation: Jagoda Marinić

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