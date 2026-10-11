Kultur
Live am 11. Oktober 2026 von der Lesebühne
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Ahmad Mansour, Eva Menasse, Ingo Schulze, Paula Fürstenberg, Julia Malik.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 11.10.2026
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11:00 Uhr Ahmad Mansour "Haltung ohne Hass". Moderation: Inga Kühn
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11:30 Uhr Eva Menasse "Alleinruhelage". Moderation: Judith Heitkamp
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10:50 Uhr Sarah Elena Müller "Unwucht". Moderation: Nina Mavis Brunner
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11:10 Uhr Funk | Der Heated Rivalry-Effekt: Wie gehen gute BookTok-Verfilmungen? Mit Xenia Popescu und Lennart Schmitz
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11:30 Uhr Martin Reinl und Julian Schlichting "Die Sesamstraße - Der Bildband". Moderation: Selma Üsük
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11:50 Uhr Max Küng "Supertoskana". Moderation: Nina Mavis Brunner
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12:10 Uhr Ingo Schulze "Das Wasser im August". Moderation: Thilo Jahn
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12:40 Uhr Manuela Müller "Die Jugend malt wieder Hakenkreuze. Von der Radikalisierung einer Generation". Moderation: Peter Gerhardt
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13:00 Uhr Funk | Vom funk-Gesicht zur Autorin mit Parshad Esmaeili und Maria Popov. Moderation: Emma Wiepking
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13:30 Uhr Ilona Hartmann "Junk" und Sharon Dodua Otoo "So, in etwa, ist es geschehen". Moderation: Wiebke Porombka
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14:10 Uhr Stefanie Stahl "Ich erklär das jetzt mal psychologisch". Moderation: Ariane Binder
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14:30 Uhr SWR Demokratieforum: Paula Fürstenberg "Niewiedervereinigung", Reiner Haseloff und Benjamin Höhne. Moderation: Michel Friedman
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15:30 Uhr Julia Malik "Ich will dich lebend" und Antonia Baum "Mein Leben als Frau". Moderation: Jagoda Marinić