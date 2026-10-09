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Kultur

Live am 9. Oktober 2026 von der Lesebühne

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Max Czollek, Paul Maar, Colson Whitehead, Caroline Wahl und Cornelia Funke.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 09.10.2026

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Buchmesse
Das Programm am 9. Oktober

10:00 Uhr Jaroslav Rudiš "Wo die Toten sprechen". Moderation: Tilla Fuchs

10:30 Uhr Max Czollek "Zweifelssohn". Moderation: Joachim Dicks

11:00 Uhr Anousch Mueller "Lori". Moderation: Katty Salié

11:20 Uhr Paul Maar "Allerlei Zauberei". Moderation: Vivian Perkovic

11:40 Uhr Justus Bender "Deutschland 2033. Ein Szenario". Moderation: Jo Schück

12:00 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck

12:30 Uhr Andrea Wulf "Der Reisende. Georg Forster und die Entdeckung der Menschlichkeit". Moderation: Denis Scheck

13:00 Uhr Edgar Selge "Juras letzter Sommer". Moderation: Ariane Binder

13:20 Uhr Radka Denemarková "Kobold". Moderation: Katja Gasser

13:50 Uhr Colson Whitehead "Cool Machine". Moderation: Cécile Schortmann

14:10 Uhr Constantin Schreiber "Die Kraft des Islam. Wie wir auf ein neues islamisches Zeitalter zusteuern". Moderation: Cécile Schortmann

14:30 Uhr Caroline Wahl "1999 Meter über dem Meer". Moderation: Mona Ameziane

15:00 Uhr Mareike Fallwickl "Haltet Euch fest". Moderation: Katharina Mild

15:30 Uhr SHEROES mit Natalie Amiri und Düzen Tekal "Unsere Väter", sowie Alexa Hennig von Lange "Alte Pfade". Moderation: Jagoda Marinić

16:00 Uhr Cornelia Funke "Emma glaubt nicht an Feen". Moderation: Bärbel Schäfer

16:30 Uhr Sophia Fritz "Der Mann, das Opfer". Moderation: Ariane Binder

16:50 Uhr Düzen Tekkal und Kristina Lunz "Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen? Für eine Gesellschaft, in der alle sicher sind - ein Manifest". Moderation: Bärbel Schäfer

17:10 Uhr Monika Maron "Vier Minuten". Moderation: Katja Gasser

17:30 Uhr eat.READ.sleep Podcast-Show mit Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser

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