Kultur
Live am 9. Oktober 2026 von der Lesebühne
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Max Czollek, Paul Maar, Colson Whitehead, Caroline Wahl und Cornelia Funke.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.10.2026
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10:00 Uhr Jaroslav Rudiš "Wo die Toten sprechen". Moderation: Tilla Fuchs
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10:30 Uhr Max Czollek "Zweifelssohn". Moderation: Joachim Dicks
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11:00 Uhr Anousch Mueller "Lori". Moderation: Katty Salié
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11:20 Uhr Paul Maar "Allerlei Zauberei". Moderation: Vivian Perkovic
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11:40 Uhr Justus Bender "Deutschland 2033. Ein Szenario". Moderation: Jo Schück
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12:00 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck
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12:30 Uhr Andrea Wulf "Der Reisende. Georg Forster und die Entdeckung der Menschlichkeit". Moderation: Denis Scheck
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13:00 Uhr Edgar Selge "Juras letzter Sommer". Moderation: Ariane Binder
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13:20 Uhr Radka Denemarková "Kobold". Moderation: Katja Gasser
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13:50 Uhr Colson Whitehead "Cool Machine". Moderation: Cécile Schortmann
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14:10 Uhr Constantin Schreiber "Die Kraft des Islam. Wie wir auf ein neues islamisches Zeitalter zusteuern". Moderation: Cécile Schortmann
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14:30 Uhr Caroline Wahl "1999 Meter über dem Meer". Moderation: Mona Ameziane
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15:00 Uhr Mareike Fallwickl "Haltet Euch fest". Moderation: Katharina Mild
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15:30 Uhr SHEROES mit Natalie Amiri und Düzen Tekal "Unsere Väter", sowie Alexa Hennig von Lange "Alte Pfade". Moderation: Jagoda Marinić
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16:00 Uhr Cornelia Funke "Emma glaubt nicht an Feen". Moderation: Bärbel Schäfer
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16:30 Uhr Sophia Fritz "Der Mann, das Opfer". Moderation: Ariane Binder
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16:50 Uhr Düzen Tekkal und Kristina Lunz "Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen? Für eine Gesellschaft, in der alle sicher sind - ein Manifest". Moderation: Bärbel Schäfer
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17:10 Uhr Monika Maron "Vier Minuten". Moderation: Katja Gasser
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17:30 Uhr eat.READ.sleep Podcast-Show mit Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser