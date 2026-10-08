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Kultur

Live am 8. Oktober 2026 von der Lesebühne

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Lutz Seiler, Dörte Hansen, Sven Regener, Wolf Biermann und Robert Habeck.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 08.10.2026

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Buchmesse
Das Programm am 8. Oktober

11:00 Uhr Lutz Seiler "Das tickende Herz". Moderation: Nadine Kreuzahler

11:30 Uhr aspekte Literaturpreis an Valeria Gordeev "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle". Moderation: Daniel Fiedler
goldglänzenden Hülle. Moderation: Daniel Fiedler

12:00 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck

12:30 Uhr Dörte Hansen "Broder". Moderation: Denis Scheck

13:00 Uhr Sven Regener "Frankie und Freddie". Moderation: Bärbel Schäfer

13:20 Uhr Wolf Biermann "Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher. Über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall". Moderation: Knut Cordsen

13:40 Uhr Fikri Anıl Altıntaş und Paul Brodowsky "30 Real Boys - mutig, gefühlvoll und ganz sie selbst". Moderation: Romy Straßenburg

14:10 Uhr Robert Habeck "Arctic Meltdown". Moderation: Bärbel Schäfer

14:30 Uhr Herlinde Koelbl "Fadenkreuz des Lebens". Moderation: Cécile Schortmann

14:50 Uhr 3satKulturzeit-Talk: Zurück in die Zukunft - zwischen Nostalgie und Ostalgie mit Manuel Bittorf "Goldener Retriever" und Tobias Becker "Heimweh nach gestern. Eine Geschichte der Nostalgie in Deutschland". Moderation: Vivian Perkovic

15:30 Uhr SHEROES mit Marica Bodrožić "Sterben" und Nora Bossong "Welt mit anderen Mitteln. Für mehr Glauben in erschöpften Zeiten". Moderation: Jagoda Marinić

16:00 Uhr Shida Bazyar "Die Lücken". Moderation: Mona Ameziane

16:30 Uhr Dana Vowinckel "Anton und Alma". Moderation Cécile Schortmann

16:50 Uhr Susan Neiman "Nennen wir es böse". Moderation: Jo Schück

17:15 Uhr kein Livestream. Aufzeichnung des Literarischen Quartetts U21. Moderation: Thea Dorn

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