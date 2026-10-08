Kultur
Live am 8. Oktober 2026 von der Lesebühne
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Lutz Seiler, Dörte Hansen, Sven Regener, Wolf Biermann und Robert Habeck.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.10.2026
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11:00 Uhr Lutz Seiler "Das tickende Herz". Moderation: Nadine Kreuzahler
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11:30 Uhr aspekte Literaturpreis an Valeria Gordeev "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle". Moderation: Daniel Fiedler
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12:00 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck
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12:30 Uhr Dörte Hansen "Broder". Moderation: Denis Scheck
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13:00 Uhr Sven Regener "Frankie und Freddie". Moderation: Bärbel Schäfer
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13:20 Uhr Wolf Biermann "Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher. Über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall". Moderation: Knut Cordsen
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13:40 Uhr Fikri Anıl Altıntaş und Paul Brodowsky "30 Real Boys - mutig, gefühlvoll und ganz sie selbst". Moderation: Romy Straßenburg
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14:10 Uhr Robert Habeck "Arctic Meltdown". Moderation: Bärbel Schäfer
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14:30 Uhr Herlinde Koelbl "Fadenkreuz des Lebens". Moderation: Cécile Schortmann
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14:50 Uhr 3satKulturzeit-Talk: Zurück in die Zukunft - zwischen Nostalgie und Ostalgie mit Manuel Bittorf "Goldener Retriever" und Tobias Becker "Heimweh nach gestern. Eine Geschichte der Nostalgie in Deutschland". Moderation: Vivian Perkovic
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15:30 Uhr SHEROES mit Marica Bodrožić "Sterben" und Nora Bossong "Welt mit anderen Mitteln. Für mehr Glauben in erschöpften Zeiten". Moderation: Jagoda Marinić
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16:00 Uhr Shida Bazyar "Die Lücken". Moderation: Mona Ameziane
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16:30 Uhr Dana Vowinckel "Anton und Alma". Moderation Cécile Schortmann
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16:50 Uhr Susan Neiman "Nennen wir es böse". Moderation: Jo Schück
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17:15 Uhr kein Livestream. Aufzeichnung des Literarischen Quartetts U21. Moderation: Thea Dorn