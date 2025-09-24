Hauptnavigation

  Kulturhauptstadt Chemnitz (2/3): Der Sound der Stadt

Kultur

Blende & Beton – Kulturhauptstadt Chemnitz (2/3): Der Sound der Stadt

In der zweiten Folge widmet sich Philipp Gladsome seinen Wurzeln: Musik und Clubkultur „made in Chemnitz“.

Datum:
bis 04.10.2027

Blende & Beton

In einer alten Industriehalle trifft er die Indie-Pop-Band „Tränen“ seines langjährigen Freunds und Kraftklub-Gitarristen Steffen Israel zum Bandfoto.

Mit Regisseurin und Fotografin Jen Krause zieht er vom Plattenbauviertel ins pulsierende Chemnitzer Nachtleben zur bekannten Chemnitzer DJ Tiner im Kulturbahnhof – mit Zwischenstopp bei der Band BLOND, die gerade in den Vorbereitungen zu ihrem neuen Album steckt.

Mit seinen Porträt- und Konzertaufnahmen hat sich der 36-jährige Fotograf Philipp Gladsome einen Namen in der deutschen Musiklandschaft gemacht. Er begleitet Bands wie Kraftklub, K.I.Z. oder Silbermond mit der Kamera und bringt Persönlichkeiten wie Matthias Schweighöfer, Casper und Loredana vor die Linse.

Im Kulturhauptstadtjahr kehrt der gebürtige Karl-Marx-Städter – heute Wahl-Berliner – zurück in seine Heimatstadt Chemnitz, die seit der politischen Wende 1990 wieder ihren historischen Namen trägt. Ganz im Sinne des Kulturhauptstadt-Mottos „C the Unseen“ will er Chemnitz aus neuen Blickwinkeln erkunden. Dafür lädt er Fotografinnen und Fotografen ein, gemeinsam mit ihm die Stadt zu entdecken – von der Architektur bis zur Clubkultur.

Jede Folge der Serie eröffnet einen frischen Blick auf Chemnitz und zeigt die Stadt in ihren überraschenden Facetten.

