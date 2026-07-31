Kultur
3satFestival: Ulrich Tukur & Die Rhythmusboys
Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys begeistern mit Evergreens, Charme und erstklassigem Gesang. Nostalgische Klänge der Goldenen Zwanziger sorgen für Tanzpalast-Atmosphäre.
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Der Musiker und renommierte Filmschauspieler Ulrich Tukur bietet mit seinen Rhythmus Boys perfekte Tanzpalast-Atmosphäre. Bereits 1995 gründete Tukur die Tanzkapelle. Die Band interpretiert mit großer Leidenschaft für Entertainment und Gesang neben Eigenkompositionen vor allem Evergreens. Durch zahlreiche Tourneen, mehrere Studio- und ein Livealbum hat sich das Quartett einen exzellenten Ruf erspielt.
Gute Musik und Unterhaltung
Manche behaupten, Tukur hätte seine Tanzkapelle allein nach optischen Gesichtspunkten zusammengestellt. In der Tat besticht die Combo durch gut aussehende Interpreten in vornehm-stilvoller Kleidung, aber ihre große Fan-Gemeinde hat sich die Band über die Jahre hinweg live mit viel Herzblut auf der Bühne erarbeitet.
Sie begeistern durch erstklassigen Gesang und rassige Rhythmen, unvergleichliche Interpretationen und begnadete Unterhaltung. Vor Publikum spielen die Musiker ihr ganzes Talent aus und baden in vollendeter Ironie und einem Faible für nostalgische Unterhaltungsmusik der Goldenen Zwanziger und Vorkriegsjahre in gut gelaunten Melodien. Vorneweg Ulrich Tukur, der sich im Rampenlicht als wahres Zirkuspferd zeigt.
Die Goldenen Zwanziger, Swing, Mambo und Foxtrott
Ulrich Tukur erklärt: "Ich liebe die Eleganz, die Leichtigkeit, die Gekonntheit der Musik und den Witz der Texte von Liedern aus dieser Zeit. Die gesamte Unterhaltungsbranche hatte in den 20er und 30er Jahren ein enorm hohes Niveau".
Stilistisch sind Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys breit aufgestellt: vom Mambo bis zum Foxtrott, eigenen Stücken, unbekannten älteren Titeln oder schmissigen Gassenhauern.
Info
- Aufzeichnung am 17.09.2026 in Mainz
- Samstag, 31.10.2026, 20.15 Uhr