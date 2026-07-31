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  4. 3satFestival: Leony live – Popstar der neuen Generation
Die Sängerin Leony hat ein buntes Outfit an und hebt ein Knie nach oben.

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3satFestival: Leony

Leony zählt zu den erfolgreichsten deutschen Popstars ihrer Generation. Beim 3satFestival präsentiert sie ihre größten Hits zwischen Pop, Dance und elektronischen Sounds.

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Teaser 3satfestival Musik

3satFestival Musik

Die Sängerin Leony schafft den Weg vom Casting-Talent zum gefeierten Popstar einer neuen Generation. Innerhalb weniger Jahre hat sich Leony zu einer festen Größe der deutschen Popszene entwickelt. Millionen Streams, erfolgreiche Chartplatzierungen und zahlreiche Kooperationen mit nationalen und internationalen Künstlern machen die Sängerin heute zu einer der gefragtesten Musikerinnen des Landes.

Vom Casting-Talent zum erfolgreichen Popstar

Geboren wurde Leony als Leonie Burger im oberpfälzischen Cham. Erste Aufmerksamkeit erlangte sie 2014 als Mitglied der Band "Unknown Passenger" in der RTL-Show Rising Star. Nach dem Erfolg der Formation entschied sie sich für eine Solokarriere. Es folgten Songwriting-Aufenthalte in Schweden, ein Plattenvertrag sowie die Veröffentlichung erster eigener Singles.

Den entscheidenden Karriereschub brachte das Jahr 2020. Mit der Neuinterpretation des Modern-Talking-Klassikers "Brother Louie" und dem Hit "Remedy" gelang Leony der Durchbruch im deutschsprachigen Raum. Seitdem ist sie regelmäßig in den Charts vertreten und arbeitet mit renommierten Produzenten und Künstlern der internationalen Pop- und Dance-Szene zusammen.

Moderner Pop zwischen Dance-Sounds und eingängigen Melodien

Musikalisch bewegt sich Leony zwischen modernem Pop, Dance-Pop und elektronischen Klängen. Ihre Songs verbinden Hochglanzproduktionen mit eingängigen Melodien und ihrer unverwechselbaren Stimme. Das Repertoire reicht von gefühlvollen Balladen bis zu energiegeladenen Dance-Tracks, die aus Radio- und Streaming-Playlists kaum noch wegzudenken sind.

Als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar und als Interpretin des offiziellen Songs der Fußball-Europameisterschaft 2024 festigte sie ihren Status als eine der bekanntesten Sängerinnen der aktuellen Popgeneration.

Live beim 3satFestival: Energie, Hits und große Bühnenpräsenz

Professionalität und Nahbarkeit sind für sie kein Widerspruch. Ihre Fans danken es ihr. Wer wissen möchte, wie die neue Generation deutscher Popmusik klingt, bekommt eine eindrucksvolle Antwort: Leony – authentisch, energiegeladen und mit einem Gespür für Melodien, die im Ohr bleiben. Beim Konzert im 3satFestival-Zelt beweist sie, warum ihr Name heute zu den festen Größen in der deutschen Musiklandschaft zählt.

Info

  • Aufzeichnung am 18.09.2026 in Mainz
  • Ausstrahlung am 31.10. 2026, 21.15 Uhr

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