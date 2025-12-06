Kabarett & Comedy
Ihr habt wohl die Technologie offen - aus der Reihe "Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben"
Die Klimakrise hat volle Fahrt aufgenommen, wir müssen dringend bremsen, aber die Vorschläge dafür gehen oft nicht über den Hausverstand hinaus.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2025
- 03:30 - 04:00 Uhr
Deshalb übernehmen die Science Busters. An der Seite von Kabarettist Martin Puntigam beantworten Dr. Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie, Uni Wien) und Associate Professor Peter Weinberger (Chemie, TU-Wien): Wie gut brennen E-Autos? Wie besiegt man Igel? Und: Stellen sich Tiere vor dem Winterschlaf eigentlich einen Wecker? Mit leicht entflammbarer Brandrede!