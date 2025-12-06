Hauptnavigation

Das Bild zeigt drei Personen, die nebeneinander stehen. Im Hintergrund ist ein grafisches Muster mit der Aufschrift "IHR HABT WOHL DIE TECHNOLOGIE OFFEN" in gelben Buchstaben auf einem dunkelgrauen Untergrund. Die erste Person links trägt ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift "upTuni Wien" und hält eine Glasflasche sowie ein schwarzes Behältnis in den Händen. Sie hat eine Brille auf und trägt rote Handschuhe. In der Mitte steht eine zweite Person in einem hellen Hemd mit einem bunten Muster aus kleinen Figuren. Diese Person hat eine verspielte Miene und hält einen langen Stock. Die dritte Person auf der rechten Seite trägt ein grünes Oberteil und sieht ernst aus. Sie hält ein pinkes Notizbuch oder ein ähnliches Objekt in der Hand und hat eine kurze Frisur. Im Hintergrund sind farbenfrohe grafische Elemente, darunter ein pinkes Auto und eine cartoonartige Illustration eines Tieres. Die gesamte Szenerie hat einen modernen und dynamischen Charakter.

Kabarett & Comedy

Ihr habt wohl die Technologie offen - aus der Reihe "Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben"

Die Klimakrise hat volle Fahrt aufgenommen, wir müssen dringend bremsen, aber die Vorschläge dafür gehen oft nicht über den Hausverstand hinaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
03:30 - 04:00 Uhr

Science Busters

Deshalb übernehmen die Science Busters. An der Seite von Kabarettist Martin Puntigam beantworten Dr. Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie, Uni Wien) und Associate Professor Peter Weinberger (Chemie, TU-Wien): Wie gut brennen E-Autos? Wie besiegt man Igel? Und: Stellen sich Tiere vor dem Winterschlaf eigentlich einen Wecker? Mit leicht entflammbarer Brandrede!

