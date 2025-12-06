Hauptnavigation

  4. Frohe CO2nachten - aus der Reihe "Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben"
Das Bild zeigt drei Männer, die vor einem festlich dekorierten Hintergrund stehen. An der Wand sind mehrere Weihnachtslichter und ein großes Banner mit der Aufschrift "FROHE CO2-NACHTEN" zu sehen. Der erste Mann, links im Anzug, hält einen Weihnachtsmann in der Hand und eine Glühbirne. Er hat kurzes graues Haar und einen Bart. Der zweite Mann, in der Mitte, trägt ein buntes, auffälliges Outfit mit einem pinken Pelzkragen. Er hält eine Pfeife und ein Schild mit der Aufschrift "Science Busters". Der dritte Mann, rechts, trägt ein blaues T-Shirt und eine Schutzbrille. In seiner Hand hält er einen Block Eis. Alle drei Männer scheinen fröhlich zu sein und lächeln in die Kamera. Der Hintergrund zeigt eine festliche Atmosphäre, die zum Thema Weihnachten passt.

Kabarett & Comedy

Frohe CO2nachten - aus der Reihe "Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben"

Am Ende des heißesten Jahres seit Aufzeichnungsbeginn (2024!) wünschen die Science Busters von der Uni Graz: Frohe CO2-Nachten!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
04:00 - 04:25 Uhr

Science Busters

Wenn Josef und Maria geahnt hätten, wieviele Menschen gut 2000 Jahre später auf Klimaschutz pfeifen und ungerührt das Überschreiten des 1,5 Graf Limits ignonieren, hätten sie damals nach Ägypten auch den Flieger genommen und sich nicht mit dem Esel herumgeplagt. Kabarettist Martin Puntigam, der Chemiker Peter Weinberger und der Mikrobiologe Helmut Jungwirth untersuchen besinnlich: Wie feiern Biologen Weihnachten? Wie feiern Chemiker Weihnachten? Und wie kann man den Heiligen Abend mit Nasenrammeln noch feierlicher gestalten?

Special-Appearance: Weihnachtshund Woody

