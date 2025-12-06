Kabarett & Comedy
Frohe CO2nachten - aus der Reihe "Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben"
Am Ende des heißesten Jahres seit Aufzeichnungsbeginn (2024!) wünschen die Science Busters von der Uni Graz: Frohe CO2-Nachten!
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2025
- 04:00 - 04:25 Uhr
Wenn Josef und Maria geahnt hätten, wieviele Menschen gut 2000 Jahre später auf Klimaschutz pfeifen und ungerührt das Überschreiten des 1,5 Graf Limits ignonieren, hätten sie damals nach Ägypten auch den Flieger genommen und sich nicht mit dem Esel herumgeplagt. Kabarettist Martin Puntigam, der Chemiker Peter Weinberger und der Mikrobiologe Helmut Jungwirth untersuchen besinnlich: Wie feiern Biologen Weihnachten? Wie feiern Chemiker Weihnachten? Und wie kann man den Heiligen Abend mit Nasenrammeln noch feierlicher gestalten?
Special-Appearance: Weihnachtshund Woody