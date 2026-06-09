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Das Bild zeigt drei Männer auf einer Bühne, die für die TV-Sendung "Science Busters" auftreten. Im Hintergrund sind zwei große, projizierte Leinwände zu sehen, die illustrative Grafiken darstellen. Der linke Mann hat eine Brille, trägt ein dunkles Hemd und hält ein Schmiedewerkzeug in der Hand. Er wirkt ernst und hat die Arme vor der Brust verschränkt. Der zentrale Mann trägt ein auffälliges, knallpinker T-Shirt und hält einen Hammer in der rechten Hand. Er schaut in die Kamera und wirkt entschlossen. Der rechte Mann trägt ein graues Sweatshirt über einem grünen T-Shirt und hält einen kleinen, dunklen Gegenstand in der Hand. Er hat ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht. Die gesamte Szene ist in einem düsteren, aber professionellen Licht gehalten, das die Aufmerksamkeit auf die Darsteller lenkt.

Kabarett & Comedy

Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben - Blade

Nicht um besondere Korpulenz geht es diesmal bei den Science Busters, die diesbezüglich in den vergangenen Jahren deutlich mehr auf die Waage gebracht haben, sondern um Klingen, grobe und feine.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
03:00 - 03:25 Uhr

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Science Busters Sendetypical

Science Busters

Zum ersten steht Gunkl auf der Science Busters Bühne, aber nicht in seiner Funktion als "Pointenschmied", wenn das Wortspiel gestattet ist, sondern als Günther Paal, der Hobbyschmied, der zeigt, wie man eine Damaszenerklinge schmiedet. Und was das überhaupt ist.

Gemeinsam mit MC Martin Puntigam und dem Astronomen Dr. Florian Freistetter taucht er ein in die Welt des Eisens und des Schmiedens und untersucht, ob es übergewichtigen Stahl gibt, wo man die teuersten Sehnenscheidenentzündungen bekommt und wie Bungeejumping bei Nachtschattengewächsen aussieht.

Mit Hochofen to go!

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