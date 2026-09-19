Kabarett & Comedy
Ursus & Nadeschkin: PRSPKTVNWCHSL
Lustig, unberechenbar und scharfsinnig: Das beschreibt das neue Bühnenprogramm von Ursus & Nadeschkin wohl nur im Ansatz - ein wilder Dada-Mix aus Sprachakrobatik, Kabarett und Clownerie.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.09.2028
Denn dieses Kabarettduo meistert die feine Gratwanderung zwischen Verwirrung und Unterhaltung schon seit drei Jahrzehnten grandios. Ihr elftes Bühnenprogramm PRSPKTVNWCHSL lädt ähnlich Mutige ein, das Bekannte auf unbekannte Art und Weise neu kennenzulernen.