Kabarett & Comedy
Toxische Pommes: Wunschlos unglücklich
"Wunschlos unglücklich" heißt das Programm der österreichischen Künstlerin Irina, bekannt als "Toxische Pommes". Sie verbindet scharfe Gesellschaftskritik mit ihrem eigenen Selbstbild.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.09.2028
Denn wenn Ideale auf die Wirklichkeit treffen, entstehen oft die lustigsten Widersprüche.
Eine Wohnung zu erben ist eigentlich etwas Schönes - aber nicht, wenn die eigenen Privilegien plötzlich nicht mehr mit den politischen Überzeugungen übereinstimmen.