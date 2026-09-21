Kabarett & Comedy
Rainald Grebe: Ich erinnere mich - glaube ich
Rainald Grebe erinnert sich ... zumindest versucht er es. Nach Schlaganfällen, Krankenhaus und Reha kehrt er zurück auf die 3sat-Bühne und begibt sich auf Spurensuche im eigenen Lebensweg.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.09.2028
Gemeinsam mit Gitarrist Marcus Baumgart bringt er Lieder auf die Bühne, die bislang nur seine Logopädin kannte.
Zwischen Erinnerungslücken, Selbstironie und Musik schafft der preisgekrönte Künstler einen Abend voller Melancholie und Witz.