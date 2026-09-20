Kabarett & Comedy
Martin Frank: Grüße aus Allegro Süd
Ehrlicher Humor, geschmackvolle Musik und bayerisches Charisma: All das vereint Martin Frank in seinem neuen Programm "Grüße aus Allegro Süd" - präsentiert auf der 3sat-Bühne in Mainz.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.09.2028
Eskapismus à la Süddeutschland, an einen Ort, den selbst Martin Frank nicht kennt.
Klar ist nur, dass dort Bodenständigkeit und Gelassenheit geschätzt werden.
In seinem fünften Soloprogramm redet er sich auf seine unverwechselbare Art alles von der Seele.