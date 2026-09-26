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Kabarett & Comedy

Luksan Wunder: Dr. Edeljoghurts Multimedia Panoptikum 2

Lustig, lebendig: Luksan Wunder. Die vielfach ausgezeichnete Comedytruppe beehrt die 3satFestival-Bühne 2026 mit ihrem griffig benannten Programm: "Dr. Edeljoghurts Multimedia Panoptikum 2".

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 25.09.2028

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Das Bild zeigt das Logo des 3satFestival 2019

3satFestival

Ihre Wundertüte an Unfug und kruden Pointen nimmt die Zuschauer mit auf einen wilden Ritt aus Musik, Satire, Sketch, Kabarett und Stand-up-Comedy, der das Internetzeitalter virtuos auf die Bühne bringt.

Die Devise ist und bleibt: Je absurder, desto besser!

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