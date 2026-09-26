Kabarett & Comedy
Luksan Wunder: Dr. Edeljoghurts Multimedia Panoptikum 2
Lustig, lebendig: Luksan Wunder. Die vielfach ausgezeichnete Comedytruppe beehrt die 3satFestival-Bühne 2026 mit ihrem griffig benannten Programm: "Dr. Edeljoghurts Multimedia Panoptikum 2".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.09.2028
Ihre Wundertüte an Unfug und kruden Pointen nimmt die Zuschauer mit auf einen wilden Ritt aus Musik, Satire, Sketch, Kabarett und Stand-up-Comedy, der das Internetzeitalter virtuos auf die Bühne bringt.
Die Devise ist und bleibt: Je absurder, desto besser!