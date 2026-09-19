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Kabarett & Comedy

Lennart Schilgen: Abwesenheitsnotizen

Lennart Schilgens musikalisches Programm "Abwesenheitsnotizen" entstand durch genau das: Abwesenheit. Lieber auf Reisen als im Hier und Jetzt macht das seine Geschichten umso aufregender.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 18.09.2028

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Das Bild zeigt das Logo des 3satFestival 2019

3satFestival

Mit Liedern voller Leichtigkeit und Witz und seinen vor Albernheit strotzenden Gedichten führt er das Publikum durch jeden Abgrund seines Selbst. Geehrt unter anderem mit dem Prix Pantheon, verspricht Schilgen einen Abend voller Musik, Lyrik und viel Quatsch.

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