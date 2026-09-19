Kabarett & Comedy
Lennart Schilgen: Abwesenheitsnotizen
Lennart Schilgens musikalisches Programm "Abwesenheitsnotizen" entstand durch genau das: Abwesenheit. Lieber auf Reisen als im Hier und Jetzt macht das seine Geschichten umso aufregender.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.09.2028
Mit Liedern voller Leichtigkeit und Witz und seinen vor Albernheit strotzenden Gedichten führt er das Publikum durch jeden Abgrund seines Selbst. Geehrt unter anderem mit dem Prix Pantheon, verspricht Schilgen einen Abend voller Musik, Lyrik und viel Quatsch.