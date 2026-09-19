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Kabarett & Comedy

Lara Ermer: Leicht entflammbar

Lara Ermer zeigt in "Leicht entflammbar" Mut zur Heftigkeit und bewegt sich mit Schärfe und Selbstbewusstsein auf dem schmalen Grat zwischen Aktivismus und Apokalypse.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 18.09.2028

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Das Bild zeigt das Logo des 3satFestival 2019

3satFestival

Bewaffnet mit abgeschlossenem Psychologiestudium und dem Bayrischen Kabarettpreis für Senkrechtstarter stellt Lara Ermer Selbstverständlichkeiten und eingerostete Ansichten infrage und entflammt auf der Bühne ihren ganz eigenen, ungebremsten Feminismus.

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