Kabarett & Comedy
Lara Ermer: Leicht entflammbar
Lara Ermer zeigt in "Leicht entflammbar" Mut zur Heftigkeit und bewegt sich mit Schärfe und Selbstbewusstsein auf dem schmalen Grat zwischen Aktivismus und Apokalypse.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.09.2028
Bewaffnet mit abgeschlossenem Psychologiestudium und dem Bayrischen Kabarettpreis für Senkrechtstarter stellt Lara Ermer Selbstverständlichkeiten und eingerostete Ansichten infrage und entflammt auf der Bühne ihren ganz eigenen, ungebremsten Feminismus.