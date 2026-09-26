Kabarett & Comedy
Helene Bockhorst: Lebefrau
Dass das Leben kein Wunschkonzert ist, weiß Helene Bockhorst nur zu gut. Trotzdem - oder gerade deshalb - widmet sie dem Leben ihr neues Programm "Lebefrau". Lachen garantiert!
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.09.2028
Von deprimierenden Familientraditionen, über die bequemste Art, die Welt zu retten, bis hin zur verwirrenden Definition eines "Lebemanns": Die preisgekrönte Comedienne schafft es, aus allem einen Grund zum Lachen zu machen.