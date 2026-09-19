Kabarett & Comedy
Götz Frittrang: Götzendienst
Vielleicht kennt Götz Frittrang den Sinn des Lebens nicht, doch er ahnt ihn. In "Götzendienst" lädt der Träger des Deutschen Kabarettpreises ein, die Welt mit seinen Augen zu hinterfragen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.09.2028
Von globalen Konflikten über Shitstorms bis hin zur Frage, warum er schon wieder seinen eigenen Namen in den Programmtitel eingebaut hat, spannt Frittrang den Bogen und lässt sein Publikum für einen Abend das Grübeln vergessen.