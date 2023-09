GlasBlasSing: Happy Hour

In einer Zeit, in der viele Menschen meist darauf schauen, was ihnen fehlt und was sie stört, fragt sich „GlasBlasSing“: Was tut uns gut? Kann man Glück haben und gleichzeitig glücklich sein? Happy UND Lucky? Diesen Fragen geht das Trio in ihrem aktuellen Programm „Happy Hour“ musikalisch und mit viel Humor nach.