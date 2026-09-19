Kabarett & Comedy
Fabian Lampert: Einer dieser Abende
Die 3satFestival-Bühne heißt den neuen Stern am Comedy-Himmel willkommen. Fabian Lampert! In seinem ersten Soloprogramm kreiert er einen "dieser Abende", an die man lang und gern zurückdenkt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.09.2028
Seine Karriere begann mit einem Sprung ins Ungewisse - dem Umzug von Bayern nach Köln.
Ein Traum wollte erfüllt werden: Menschen auf der Bühne zum Lachen zu bringen.
Und das gelingt ihm hervorragend!