Kabarett & Comedy
Eva Karl Faltermeier: Ding Dong
Eva Karl Faltermeier beleuchtet in ihrem neuen Programm auf der 3sat-Bühne die alltägliche Zerreißprobe zwischen verrosteten Traditionen und den Herausforderungen der modernen Welt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.09.2028
Zum Glück macht die Komikerin daraus richtig gute Comedy.
Mit "Ding Dong" verwandelt sie gesellschaftliche Beobachtungen und persönliche Erfahrungen in humorvolle Geschichten, die zeigen: Auch die Ohnmacht der Moderne lässt sich mit einem Lachen besser ertragen.