Kabarett & Comedy
Dr. Emir: Die Chemie muss stimmen
In seinem aktuellen Programm "Die Chemie muss stimmen" zeigt der promovierte Lebensmitteltechniker Dr. Emir, dass Wissenschaft und Comedy zwei Seiten derselben Medaille sind.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.09.2028
Dabei widmet sich der Comedy-Slam-Sieger brennenden Ernährungsfragen, die viele beschäftigen, aber kaum jemand zu stellen wagt.
So entlässt Dr. Emir sein Publikum nicht nur bestens unterhalten, sondern auch ein Stück schlauer.