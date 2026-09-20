Kabarett & Comedy
Christian Ehring: Nebensaison. Das Musikprogramm
Seit Langem träumt Christian Ehring davon, auch dort zu sein, wo die Musik spielt ... das ist am einfachsten, wenn man sie selbst macht. So entstand sein musikalisches Programm "Nebensaison".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.09.2028
Wo der vielfach ausgezeichnete Kabarettist sonst mit scharfen Worten das politische Geschehen analysiert, wirft er hier Note für Note mit feinem Sarkasmus und Melancholie seinen scharfsinnigen Blick auf die Gesellschaft.
Ein Crescendo aus Comedy und Kunst!