Kabarett & Comedy
Berni Wagner: Monster
In seinem Programm, widmet er sich seinem Inneren. Ob schön, oder nicht. Seit man ihm eingeredet hat, in ihm lauere ein Monster, hält sich Österreichs bekannter Lockenkopf umso fester an seiner Komik fest.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.09.2028
Vom 11. bis zum 18. September präsentiert das "3satFestival 2026" im Festivalzelt auf dem Mainzer Lerchenberg eine Woche lang bestes Kabarett-, Comedy- und Musikprogramm. Ab Samstag, 19. September, zeigt 3sat das "3satFestival" auch auf dem Bildschirm. Ins erste "3satFestival"-Wochenende startet Berni Wagner mit "Monster".