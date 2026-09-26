Kabarett & Comedy
Barbara Ruscher: Romantik - Aber Zack Zack!
In ihrem neuen Programm "Romantik – Aber Zack Zack!" zeigt sich Barbara Ruscher von ihrer verletzlichen Seite und plädiert für mehr Zärtlichkeit im Alltag. Modernes Kabarett im 3sat-Zelt!
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.09.2028
Die preisgekrönte Komikerin erzählt von ihrer Alkoholabstinenz, erforscht die Erotik von Heißluftfritteusen und rappt über E-Bikes.
Wie es ihr gelingt, selbst in diesen Dingen Romantik zu entdecken, sei ihr überlassen. Eins ist sicher: Lustig wird es bestimmt!