Kabarett & Comedy
40 Jahre 3satFestival - Die Jubiläumssendung
Zum 40. Jubiläum des "3satFestival" begibt sich 3sat auf eine besondere Reise durch vier Jahrzehnte Kabarett- und Comedy-Geschichte.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.09.2028
Die Jubiläumssendung zeigt legendäre Auftritte, frühe Karrieremomente großer Namen und überraschende Archivschätze, die unter anderem den Wandel von Humor und Gesellschaft sichtbar machen.
Durch die Sendung führen Tobias Mann und Christoph Sieber.
Mit persönlichen Erinnerungen, pointierten Kommentaren und einem humorvollen Blick auf den Zeitgeist von damals und heute schlagen sie die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
So entsteht ein ebenso unterhaltsamer wie aufschlussreicher Rückblick auf 40 Jahre Festivalgeschichte.