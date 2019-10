sonntags: Unterwegs auf der Frankfurter Buchmesse

Die Deutschen haben einen großen Lesehunger, der gefüttert sein will. Rund neun Millionen Menschen nehmen täglich ein Buch in die Hand, so Statista 2019. Insgesamt steigt der Buchumsatz bis 2022 auf über 9,3 Millionen Euro, so eine Prognose.



Nach eigenen Angaben ist die Frankfurter Buchmesse die größte Fachmesse für das internationale Publishing. Die Zahlen sind beeindruckend: 7500 Aussteller aus 109 Ländern, rund 285 000 Besucher, mehr als 4000 Veranstaltungen sowie rund 10 000 akkreditierte Journalisten und Blogger.