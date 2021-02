sonntags: Kirche, Macht, Missbrauch

Rücktrittsforderungen an Bischöfe werden lauter, denen als Personalverantwortliche Fehler im Umgang mit Opfern und Tätern vorgeworfen werden. Im Kölner Erzbistum steht Kardinal Rainer Maria Woelki in der Kritik.



Eine weitere Phase des "Synodalen Weges" findet am 4. und 5. Februar 2021 unter Corona-Bedingungen als Online-Konferenz statt, auch dort steht das Thema Macht auf der Tagesordnung. Die wichtige MHG-Studie hat im September 2018 diagnostiziert, dass der vielfache Missbrauch von Minderjährigen durch Kleriker seine Ursachen auch in der hierarchischen Ordnung und der Asymmetrie der Macht in der katholischen Kirche hat.