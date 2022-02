sonntags: mit Andrea Ballschuh

Für viele Menschen ist es immer noch ein Tabu, mit Verwandten und Freunden über ihre psychische Erkrankung zu reden. Sie wird oft als etwas Isoliertes gesehen: Der Betroffene geht zum Psychiater oder in die Therapie und wird dort behandelt. Wenn er fertig ist, kommt er gesund zurück. Doch so eine Mechanik der Seele gibt es nicht. Auch psychisch kranke Menschen brauchen Kontakt und Beziehungen, ihr persönliches und das soziales Umfeld. Isolation ist kontraproduktiv.



Entscheidend ist allerdings, dass Betroffene die richtige professionelle Hilfe bekommen. Langfristig geht es bei der Psychotherapie in vielen Fällen um ein neues Selbstmanagement: Methoden und Techniken zu lernen, mit denen Erkrankte im Laufe der Zeit eine gewisse Kontrolle über ihre Gefühle zurückgewinnen können.



Am Ende aber zeigt sich: Wir alle können lernen von Betroffenen, denn jeder Mensch kennt schwierige Gefühlslagen. Wir können lernen, sensibel und achtsam mit unseren Gefühlen und der eigenen Gefühlswelt umzugehen.



Zurzeit ist Leon Windscheid auch in der zdfmediathek zu sehen mit seinem neuen Format "Auf der Couch".