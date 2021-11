Während einst ein aufgedrehtes Autoradio und eine freie Straße reichten, um fern von zu Hause Abenteuer erleben zu dürfen, scheuen junge Menschen heute nicht selten den ungeplanten, eigenverantwortlichen Weg außerhalb vom "Hotel Mama". Aber ist das wirklich so? Wie wichtig sind Twens heute mühsam erstrittene, grundgesetzlich verbriefte Rechte wie Rede-, Presse-, Reise- und Religionsfreiheit?



Zwei in Deutschland lebende Afghaninnen diskutieren über die Frei- beziehungsweise Unfreiheit, gläubig zu sein. "sonntags" trifft darüber hinaus einen Mann, der seine Haft der Freiheit vorzieht, und begleitet zwei Frauen, die hart gegen gesellschaftliche Konventionen anarbeiten mussten, um in einer lesbischen Ehe frei leben und arbeiten zu können.