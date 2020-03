sonntags: Frauen gestalten Zukunft

Wie lang und mühsam der Weg zur Gleichstellung sein kann, wissen vor allem Katholikinnen. Ein Jahr nachdem, die Initiative Maria 2.0 in Münster startete, ist noch lang nicht abzusehen, ob überhaupt und wann Frauen alle Ämter in der Kirche offenstehen werden. "Sonntags" fragt nach in der Diaspora Berlin, unter anderen beim Berliner Erzbischof Heiner Koch.