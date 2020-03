sonntags: Faszination Feuerwehr

Und noch etwas ist neu – Feuerwehrleute werden bei ihrer Arbeit immer häufiger beschimpft. Sie helfen anderen und brauchen manchmal auch selbst Hilfe, denn auch mit den psychischen Folgen ihrer Einsätze müssen sie zurechtkommen. Wer einmal bei einem Verkehrsunfall ein totes Kleinkind gesehen hat, kann darunter ein Leben lang leiden. Last not least: Was bedeutet es, Menschen unter Einsatz des eigenen Lebens zu retten? Ansprechpartner dafür sind Notfallseelsorger, die die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen unterstützen.