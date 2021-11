sonntags: Faszination Berge

Andrea Ballschuh packt mit an und lernt, wie am Berg Viehwirtschaft funktioniert und Schüsselkäse aus Kuhmilch hergestellt wird. Begleitet werden auch zwei Naturwissenschaftler*innen, die im Nationalpark Berchtesgaden die Tier- und Pflanzenwelt untersuchen. Der Klimawandel bedroht Lebensräume von Flora und Fauna. Wie können Vielfalt und Ökosystem erhalten werden?



Ferner schaut "sonntags" Max Irlinger über die Schulter. Der 26-Jährige ist wohl der einzige Enzian-Brennmeister Deutschlands. Aber er sucht nicht nur Enzianwurzeln in den Berchtesgadener Alpen für diesen außergewöhnlichen Bergschnaps, sondern auch Wacholderbeeren, aus denen er Gin macht.