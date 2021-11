sonntags: Entdeckungen in der Natur

Die Flutkatastrophe in diesem Jahr beweist, wie wichtig Gewässerschutz in Zukunft sein wird. In der deutsch-österreichischen Grenzregion kämpfen Bürger seit über 30 Jahren um die Renaturierung der Salzach, die nicht nur nach der Schneeschmelze regelmäßig über die Ufer tritt und Ortschaften und Städte wie Burghausen und Ach überflutet hat.



Im Gegensatz dazu wird das Renaturierungsprojekt Emmericher Ward vorgestellt, bei dem neben der Schifffahrtsrinne des Rheins ein zwei Kilometer langer Seitenarm mit EU-Unterstützung geschaffen wurde, in dem nicht nur Fische, sondern in den Auenwäldern auch zahlreiche seltene Vögel ein Refugium gefunden haben.



Porträtiert wird darüber hinaus der Naturschützer und Buchautor Ernst Paul Dörfler, der in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt lebt. Er kämpfte bereits zu DDR-Zeiten für "seine" Mittlere Elbe und hat in diesem Jahr das Buch "Aufs Land" veröffentlicht. In ihm beschreibt er, wie er sich die Versöhnung von Klimaschutz, Nachhaltigkeit und modernem Leben im 21. Jahrhundert vorstellt.