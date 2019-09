Gesellschaft

sonntags: Tage in Taizé - Die Jugend der Welt an einem Ort

Beten, Singen – Stille. In sich hineinhören, in die Tiefe gehen, ins Gespräch mit Gott kommen inmitten einer großen Gemeinschaft. Das ist es, was jährlich Zehntausende nach Taizé zieht.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 28.07.2019