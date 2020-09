Gesellschaft

sonntags: Diakonie – Nächstenliebe ganz praktisch

Die Diakonie ist einer der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Mit rund 600 000 hauptamtlichen und 700 000 ehrenamtlichen Mitarbeitern helfen die evangelischen Christen Menschen in Not.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Datum: 27.09.2020