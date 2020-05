Gesellschaft

Anfang - Aufbruch - Auferstehung

Lämmergeburten in Nordfriesland, gemietete Hühner auf einem Hof bei Seligenstadt, das Wunder der Geburt in einer Frühchen-Station - zu Ostern geht es in "sonntags" um Aufbruch und Neubeginn.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Datum: 12.04.2020