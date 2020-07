Gesellschaft

sonntags: 75 Jahre Kriegsende

In vielen europäischen Ländern ist der 8. Mai ein Feiertag. Auch in Deutschland wird an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Wie wichtig ist heute die Versöhnung über Grenzen hinweg?

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Datum: 10.05.2020